Україна закликала ОБСЄ розслідувати факти підбурення до геноциду українців у російських ЗМІ

Україна закликала представницю ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Терезу Рібейро зробити внесок у розслідування Комісії ООН фактів підбурювання до геноциду українців у російських ЗМІ. Таке підбурювання свідчить, що Росія налаштована на вчинення подальших злочинів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер.

"Є ще одне занепокоєння Комісії (ООН. – Ред.): риторика, що транслюється в російських державних та інших ЗМІ, може бути підбурюванням до геноциду. Саме це питання – дегуманізаційні кампанії Росії – неодноразово порушувалося в Раді з боку України та інших держав-учасниць, у тому числі минулого четверга. Ми вважаємо, що представник з питань свободи ЗМІ в межах свого мандата міг би зробити цінний внесок у розслідування, яке проводить Комісія ООН", - сказав він.

Представник України наголосив, що це підбурювання до геноциду свідчить про те, що "Росія налаштована на вчинення подальших злочинів, якщо її не зупинити".

Цимбалюк також нагадав, що в останній доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні йдеться про систематичні випадки катувань, сексуального та гендерного насильства з боку російських окупаційних військ в Україні. За його словами, грубі порушення прав людини "стали ще однією зброєю Росії проти цивільного населення".

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"Поки російські дипломати цинічно закликають до професійного діалогу без емоцій в рамках ОБСЄ, російські солдати без емоцій катують до смерті цивільних на окупованих територіях. Те саме стосується зґвалтувань та сексуального насильства, скоєних росіянами. Часто, як підтвердила Комісія, членів сім'ї тримали в сусідній кімнаті, таким чином змушуючи їх чути ті злочини, що відбувалися. Хіба це не катування? І, на відміну від російських дипломатів, жертви сексуального насильства не мають такого привілею, як процедурне застереження", - зазначив Цимбалюк.

Український посол також засудив спроби Росії прикрити власні злочини під приводом нібито "боротьби з неонацизмом" та з використанням історичних маніпуляцій. За його словами, підбурювання до геноциду та кампанія дегуманізації в РФ, посилання на "історичні землі" та "єдиний народ", знищення інакомислячих та придушення протестів, викрадення та депортація дітей, перевиховання та фільтрація, масові поховання та катування цивільного населення, поділ людей на "наших і не наших" – "це яскраві свідчення чуми, яка, як ми всі думали, залишилася в минулому". "І ця чума – в російському домі", - додав він.

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