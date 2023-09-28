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Вступ України може змінити баланс сил у Євросоюзі, - посол ЄС Матернова

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матернова,катаріна
Подальше розширення Європейського Союзу може вплинути на баланс сил у Спільноті.

Про це посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила на Другому форумі для країн кандидатів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я цілком згодна з тим, що ЄС потребує реформ, але я б не вважала, що, наприклад, сільське господарство є найскладнішим питанням. Ні, найскладнішим є процес прийняття рішень у розширеному ЄС, і я б пішла ще далі", - сказала вона.

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За її словами, вступ України до ЄС може спричинити зсув балансу сил у Спільноті.

Матернова пояснила, що розширення Євросоюзу в 2004 році не порушило баланс влади, але все одно прийняття й обговорення рішень для 27 країн є дуже складним процесом. За її словами, якщо збільшити кількість на 5 країн, це може бути тією краплею, від якої все стане.

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"Я не думаю, що галузеві питання чи навіть фінансові справді викликають занепокоєння. Саме тому інституційна реформа та реформа політики ЄС повинні йти рука в руку, тому що це реальні обмеження в складній інституційній структурі", - додала посол.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Серж 1 c9ed9611
    Какая одна страна? Речь об Украине, Молдове, Грузии, Сербии, Черногории и т.д.
  • Marat Davydov f6446247
    Скасуйте консенсус, і все буде норм. Не будуть орбани під ногами плутатись.
  • Dyukov
    Так она же и говорит о том, что необходимо реформирование ЕС, как института. Отмена консенсуса - это и есть реформирование. "Ова" - это так же Чехия и Словакия. В Чехии только недавно отменили обязательное окончание при замужестве. У меня в Чехии знакомая - Джвораков(ова).
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