Вступ України може змінити баланс сил у Євросоюзі, - посол ЄС Матернова
Про це посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила на Другому форумі для країн кандидатів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я цілком згодна з тим, що ЄС потребує реформ, але я б не вважала, що, наприклад, сільське господарство є найскладнішим питанням. Ні, найскладнішим є процес прийняття рішень у розширеному ЄС, і я б пішла ще далі", - сказала вона.
За її словами, вступ України до ЄС може спричинити зсув балансу сил у Спільноті.
Матернова пояснила, що розширення Євросоюзу в 2004 році не порушило баланс влади, але все одно прийняття й обговорення рішень для 27 країн є дуже складним процесом. За її словами, якщо збільшити кількість на 5 країн, це може бути тією краплею, від якої все стане.
"Я не думаю, що галузеві питання чи навіть фінансові справді викликають занепокоєння. Саме тому інституційна реформа та реформа політики ЄС повинні йти рука в руку, тому що це реальні обмеження в складній інституційній структурі", - додала посол.