Вступ України може змінити баланс сил у Євросоюзі, - посол ЄС Матернова

Подальше розширення Європейського Союзу може вплинути на баланс сил у Спільноті.

Про це посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила на Другому форумі для країн кандидатів ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я цілком згодна з тим, що ЄС потребує реформ, але я б не вважала, що, наприклад, сільське господарство є найскладнішим питанням. Ні, найскладнішим є процес прийняття рішень у розширеному ЄС, і я б пішла ще далі", - сказала вона.

Читайте: Євросоюзу пропонують готуватися до можливого розширення до 36 країн, - ЗМІ

За її словами, вступ України до ЄС може спричинити зсув балансу сил у Спільноті.

Матернова пояснила, що розширення Євросоюзу в 2004 році не порушило баланс влади, але все одно прийняття й обговорення рішень для 27 країн є дуже складним процесом. За її словами, якщо збільшити кількість на 5 країн, це може бути тією краплею, від якої все стане.

Також читайте: ЄС має почати переговори про вступ з Україною до Різдва, - Мецола

"Я не думаю, що галузеві питання чи навіть фінансові справді викликають занепокоєння. Саме тому інституційна реформа та реформа політики ЄС повинні йти рука в руку, тому що це реальні обмеження в складній інституційній структурі", - додала посол.