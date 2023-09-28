Естонія пропонує ЄС у 12-му пакеті санкцій запровадити повне торговельне ембарго проти Росії
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Postimees.
Він додав, що в ситуації, коли Росія продовжує незаконну агресивну війну проти України і всього світового порядку, заснованого на міжнародному праві, необхідно й надалі посилювати санкції проти Кремля та підвищувати їхню ефективність.
"Виходячи з цих трьох цілей, уряд схвалив позицію Естонії щодо 12-го пакета санкцій Європейського Союзу, для чого ми негайно почнемо шукати підтримку країн-членів ЄС і партнерів-однодумців", - зазначив Цахкна.
Він наголосив, що Естонія вимагає, щоб пакет санкцій Євросоюзу включав повне торгове ембарго проти Росії. Він додав, що будь-яка торгівля з Росією недоцільна.
Також він уточнив, що країна схвалила й альтернативні пропозиції щодо посилення санкцій.
Йдеться про заборону на транзит товарів, що підпадають під санкції, і більш різке скорочення доходів від експорту російських енергоносіїв.