Міграційний механізм солідарності ЄС повинен враховувати українських біженців, - Науседа
Про це він сказав під час поїздки до литовського міста Молетай, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
Литовський лідер прокоментував нову міграційну політику, яку розглядають у ЄС, яка передбачає обов'язкову участь у механізмі солідарності, згідно з яким щороку розраховуватимуть внесок країни – певну кількість біженців, що переселяються, або внесення грошової суми.
Держава повинна обрати, чи приймати мігрантів, чи натомість платити грошовий внесок.
"Я думаю, що це неадекватно відображено в цьому механізмі солідарності, тому що це точно такі самі люди, як і вихідці з Середземномор'я. Вони (українські біженці – ред.) тікають, на відміну від тих людей, від справжньої війни, яка містить у собі всі жахи, пов'язані з цією війною", – наголосив Науседа.
Наразі в столицях ЄС ведуть переговори про масштабну реформу спільної системи надання притулку.