Міграційний механізм солідарності ЄС повинен враховувати українських біженців, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що механізм солідарності Європейського Союзу з розподілу нелегальних мігрантів недооцінює внесок Литви та інших країн регіону щодо прийому українських біженців.

Про це він сказав під час поїздки до литовського міста Молетай, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Литовський лідер прокоментував нову міграційну політику, яку розглядають у ЄС, яка передбачає обов'язкову участь у механізмі солідарності, згідно з яким щороку розраховуватимуть внесок країни – певну кількість біженців, що переселяються, або внесення грошової суми.

Держава повинна обрати, чи приймати мігрантів, чи натомість платити грошовий внесок.

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"Я думаю, що це неадекватно відображено в цьому механізмі солідарності, тому що це точно такі самі люди, як і вихідці з Середземномор'я. Вони (українські біженці – ред.) тікають, на відміну від тих людей, від справжньої війни, яка містить у собі всі жахи, пов'язані з цією війною", – наголосив Науседа.

Наразі в столицях ЄС ведуть переговори про масштабну реформу спільної системи надання притулку.