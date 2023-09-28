Залужний обговорив із британським колегою Радакіном операції ЗСУ та посилення ППО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 28 вересня зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил Великої Британії адміралом Тоні Радакіним.

Про це Залужний повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська", - йдеться у дописі.

Залужний уточнив, що він особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони.

"Подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією", - резюмував він.

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