Україна воює за свободу, Росія - за імперські ілюзії, - Столтенберг

Українці борються за свою землю і свої сім’ї, натомість російські війська – за імперські ілюзії своєї влади.

Про це генсекретар НАТО Єнс Столтенберг сказав на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ваші сили рухаються вперед. Вони ведуть люту боротьбу, поступово звільняють території. Кожен метр, який повертають українські війська, - це той метр, який Росія втрачає. Існує разючий контраст: українці воюють за власні родини, за майбутнє, за свободу, Москва воює за імперські ілюзії", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що сьогодні столиця великої Української держави посідає особливе місце в серцях усього вільного світу.

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Генсекретар НАТО нагадав, що Україна має потужну підтримку від 31 союзника по НАТО та багатьох партнерів. Понад 50 держав надають Києву зброю та військове обладнання через Контактну групу з оборони України. Більш як 140 держав виступили з позицією на захист суверенітету України в Організації Об’єднаних Націй.

Водночас значення Росії на міжнародній арені, за словами Столтенберга, знижується, вона відрізана від міжнародних ринків, її керівництво змушене "залишатися вдома" під час міжнародних самітів, при цьому Росія намагається отримати зброю від таких режимів, як Іран та Північна Корея.

Очільник НАТО зауважив, що союзники продовжують поставляти в Україну зброю та військове обладнання для захисту від російської агресії, включаючи бойові танки Abrams, сучасні системи ППО, проводити тренування на F-16 для українських пілотів. Від початку російського вторгнення союзники по НАТО надали Україні військову допомогу на більш ніж 100 мільярдів євро. Половина цієї суми надійшла від США, а друга половина – від європейських союзників й Канади.

Столтенберг привітав заяву про те, що Україна і Сполучені Штати мають намір спільно виробляти системи озброєння, включаючи системи протиповітряного захисту.

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Він зауважив, що після рішень липневого Вільнюського саміту НАТО, зокрема щодо усунення етапу ПДЧ, надання Україні пакета багаторічної підтримки для реформ та для досягнення взаємосумісності з Альянсом, а також завдяки заснуванню Ради Україна-НАТО, Україна наблизилася до НАТО як ніколи.