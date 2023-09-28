Казахстан дотримуватиметься санкцій проти РФ, - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна дотримуватиметься режиму санкцій проти Росії, а також закликав до переговорів Києва та Москви.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Al Jazeera.

"Казахстан буде дотримуватися санкцій проти Росії й має контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму", - наголосив Токаєв.

Він не має побоювань щодо того, що РФ може загрожувати територіальній цілісності Казахстану, додавши, що його країна не допомагатиме росіянам обходити західні санкції.

Також Астана продовжує закликати до переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

Токаєв запевнив, що у Німеччини немає бути підозр, що Казахстан працює з Росією в обхід санкцій.

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