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Казахстан дотримуватиметься санкцій проти РФ, - Токаєв

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токаєв
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країна дотримуватиметься режиму санкцій проти Росії, а також закликав до переговорів Києва та Москви.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Al Jazeera.

"Казахстан буде дотримуватися санкцій проти Росії й має контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму", - наголосив Токаєв.

Він не має побоювань щодо того, що РФ може загрожувати територіальній цілісності Казахстану, додавши, що його країна не допомагатиме росіянам обходити західні санкції.

Також Астана продовжує закликати до переговорів між Росією та Україною щодо припинення війни.

Токаєв запевнив, що у Німеччини немає бути підозр, що Казахстан працює з Росією в обхід санкцій.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Саме мабуть тому щоб дотримуватись санкцій на кацапські вантажівки навісили казахстанські номерні знаки-лицемірству та брехні лицемірних брехунів немає меж...
  • Кацапо Гнида
    Ну их санкции ещё смешнее чем от Зе.
    Покупку электротехники увеличили в сотни раз,всё идёт на Кацапостан.
    Санкционеры херовы.
  • Артем Легенький
    Звичайно дотримуватиметься, бо у іншому разі буде сидіти в Газі між ******, бульбофюрером та китайським торгашем - уй.обком!
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