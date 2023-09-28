Мін’юст Польщі: 2022 року у Пшеводуві впала українська ракета

Міністр Юстиції Польщі Збігнєв Зьобро заявив, що прикордонному селі Пшеводув у листопаді 2022 року, згідно з висновками польських експертів, впала ракета радянського або російського виробництва, випущена українськими військами.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Onet, передає Цензор.НЕТ.

"Розслідування, проведене польською прокуратурою, завершилося висновком, який категорично вказує на те, що ця ракета була українською – ще радянського, російського виробництва. Що стосується місця запуску і приналежності до конкретного військового угруповання, то це була українська ракета", – заявив він.

Він також вказав, що "шкодує" через, як він стверджує, відсутність співпраці з боку української сторони у розслідуванні цього інциденту.

Зьобро вважає, що рішення не співпрацювати з Польщею було ухвалене "на високому політичному рівні української держави".

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Як повідомлялося, 15 листопада 2022 року під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.