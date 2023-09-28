Болгарія відмовиться від російської нафти раніше встановленого ЄС терміну

Парламент Болгарії у четвер, 28 вересня, схвалив постанову про поступове припинення імпорту російської сирої нафти вже до жовтня 2024 року замість до кінця наступного року.

Болгарія та кілька інших країн Євросоюзу звільнені від заборони ЄС на імпорт російської сирої нафти до кінця 2024 року, але офіційна Софія вирішила пришвидшити цей процес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Законодавці проголосували за скорочення використання російської нафти на НПЗ "Лукойл" до 80% до кінця цього року та повне його припинення до жовтня наступного року.

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Цей крок змусить місцевий НПЗ "Лукойл-Нафтохім", найбільший у південно-східній Європі, шукати альтернативну сировину. Це важка задача, оскільки завод переробляє переважно російську сиру нафту, а найбільш їй очевидна заміна – нафта з Казахстану - вже користується попитом у сусідній Румунії.

Зазначається, що поставки російської нафти Urals через Чорне море до Болгарії зросли за останні тижні, перевищивши 180 000 барелів за день, що втричі перевищує рівень, який спостерігався ще на початку цього року.