Столтенберг: "Що сильнішою стає Україна, то ближче ми підходимо до завершення російської агресії"

Україна не має іншого шляху досягнення миру, окрім запеклої боротьби з російським агресором.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Києві під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що сильнішою стає Україна, то ближче ми підходимо до завершення російської агресії. Росія може скласти зброю та закінчити цю війну сьогодні. Україна не має такої можливості. Якщо Україна здаватиметься, це не означатиме повернення миру, - це принесе лише жорстоку російську окупацію. Мир за таку ціну означає, що миру не буде зовсім. Україні потрібен справедливий та стійкий мир. Я рішуче підтримую план Президента Зеленського з 10-ти пунктів, щоб досягти цієї мети", - наголосив Столтенберг.

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Він знову заявив, що майбутнє України – в НАТО. "Мірою того, як ми працюємо разом, щоб підготувати вас до цього майбутнього, НАТО стоятиме поруч з Україною так довго, як це буде необхідно", - заявив генсек Альянсу, звертаючись до Президента України.