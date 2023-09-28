Кабмін отримав від США пропозиції щодо реформ, - Шмигаль

Український уряд офіційно отримав від США пропозиції щодо реформ.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці за підсумками зустрічі із послом США Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Під час зустрічі з пані послом США Бріджит Брінк передали американській стороні Концепт посилення стійкості демократії в Україні. Цей документ розроблений за ініціативи Президента Володимира Зеленського та погоджений, зокрема, з керівниками антикорупційних структур в Україні.

Для реалізації цього Концепту плануємо разом з усіма нашими партнерами створити єдиний План реформ для посилення стійкості демократії, який об’єднає в собі всі потреби щодо позитивних перетворень у різних сферах.

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Зі свого боку пані посол офіційно передала для обговорення пропозиції США щодо реформ в Україні.

Ми вірні нашому шляху реформ, які змінюють нашу країну на краще та наближають вступ України до ЄС і НАТО.

Також із пані Брінк обговорили пряму бюджетну підтримку з боку США, спільну роботу в межах Координаційної платформи донорів, посилення захисту українського неба та допомогу для енергетичного сектору України", - розповів Шмигаль.