Навіть після ратифікації Римського статуту Вірменія не стане арештовувати Путіна
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Азатутюн.
Представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян заявив, що Єреван ще у квітні передав Москві рішення проблеми можливого арешту Путіна шляхом двосторонньої угоди – але відповіді так і не отримав.
Плани Вірменії ратифікувати Римський статут останнім часом стали приводом для критики з боку Росії. Серед іншого, речник Кремля Дмитрій Пєсков назвав "надзвичайно ворожим" щодо РФ рішення Єревана.
Держви, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.
Раніше повідомлялося, що Вірменія повністю ратифікує Римський статут.