Навіть після ратифікації Римського статуту Вірменія не стане арештовувати Путіна

Комісія з державно-правових питань парламенту Вірменії в четвер схвалила проєкт ратифікації Римського статуту, однак у Єревані наголошують, що це не означає наміру заарештувати російського диктатора Володимира Путіна у випадку його приїзду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Азатутюн.

Представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян заявив, що Єреван ще у квітні передав Москві рішення проблеми можливого арешту Путіна шляхом двосторонньої угоди – але відповіді так і не отримав.

Плани Вірменії ратифікувати Римський статут останнім часом стали приводом для критики з боку Росії. Серед іншого, речник Кремля Дмитрій Пєсков назвав "надзвичайно ворожим" щодо РФ рішення Єревана.

Держви, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.

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Раніше повідомлялося, що Вірменія повністю ратифікує Римський статут.