Рашисти встановлюють все більше вишок у Мелітополі для прослуховування місцевих, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі загарбники посилюють контроль за цивільними та встановлюють обладнання для прослуховування.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Розставляють по місту все нові й нові вишки, нібито для поліпшення якості зв'язку - насправді, для прослуховування і для того, щоб вимикати зв'язок коли через місто перекидають техніку", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами Федорова, в одному з мікрорайонів міста облаштовують "офіс зв'язку" з електронним обладнанням.

"Працюватимуть немісцеві, щоб не було витоку інформації", - додав він.

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