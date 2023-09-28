Україну обрали до керівного органу МАГАТЕ

Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки. Я дякую кожній країні, яка підтримала нашу заявку", - написав він.

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Президент підкреслив, що Україна залишається надійним міжнародним партнером у сфері атомної енергетики, і пообіцяв докласти всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності.

"Ми всі маємо працювати разом – усі у світі, хто цінує безпеку, – щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою. Ядерна та радіаційна безпека мають бути гарантовані", - додав Зеленський.