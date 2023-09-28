Росія вимушена скоротити експорт електроенергії через постачання на окуповані території, - росЗМІ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант".
Як зазначається, потенційний обсяг російського експорту становить 1 ГВт, переважно до Туреччини з найвищими цінами на енергію. Проте влітку диспетчери знижували поставки до нуля в денні години через подачу енергії в тимчасово окуповані регіони України, а також ремонти і спеку.
Восени ситуація покращилася, проте в деякі години експорт за кордон, включаючи найбільші енергосистеми Грузії та Туреччини, знижується до нуля.
Спеціалісти зазначають, що перспектив покращення ситуації з енергобалансом в Об’єднаній енергосистемі Півдня немає. У разі збереження наявних тенденцій у 2024 році брак енергопотужності на південному заході ОЕС Півдня може становити 219 МВт, а 2029 року — вже 857 МВт.
Наголошується, що енергодефіцит виникає через підключення нових споживачів, постачання на окуповані території.