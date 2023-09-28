Росія вимушена скоротити експорт електроенергії через постачання на окуповані території, - росЗМІ

Росії не вистачає електроенергії для експорту на південь через підключення до енергосистеми тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант".

Як зазначається, потенційний обсяг російського експорту становить 1 ГВт, переважно до Туреччини з найвищими цінами на енергію. Проте влітку диспетчери знижували поставки до нуля в денні години через подачу енергії в тимчасово окуповані регіони України, а також ремонти і спеку.

Восени ситуація покращилася, проте в деякі години експорт за кордон, включаючи найбільші енергосистеми Грузії та Туреччини, знижується до нуля.

Спеціалісти зазначають, що перспектив покращення ситуації з енергобалансом в Об’єднаній енергосистемі Півдня немає. У разі збереження наявних тенденцій у 2024 році брак енергопотужності на південному заході ОЕС Півдня може становити 219 МВт, а 2029 року — вже 857 МВт.

Наголошується, що енергодефіцит виникає через підключення нових споживачів, постачання на окуповані території.

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