25% українців, які втратили роботу після повномасштабного вторгнення Росії, досі не можуть працевлаштуватися, - опитування "Рейтингу"

18% українців змушені були покинути місце постійного проживання через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це йдеться у результатах дослідження настроїв та економічного становища населення проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 5-7 вересня 2023 року, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість респондентів, які були змушені покинути місце постійного проживання майже не змінилась – сьогодні це 18%. Найбільше переселенців серед вихідців з східного макрорегіону – близько 60% з них змінили місце проживання, та південного – серед яких внутрішніх переселенців 25%", - йдеться у дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 60% українців відчули погіршення власного економічного становища за останні пів року, - опитування "Рейтингу"

"44% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% – працюють частково/віддалено, 15% – знайшли нове місце роботи. Попри це чверть таких опитаних до цього часу не працює. Водночас спостерігається зменшення тих, хто не має роботи. Відносно краща ситуація з роботою у мешканців Центру і Заходу, чоловіків, молоді та людей середнього віку, більш забезпечених. Серед переселенців у динаміці зросла кількість тих, хто закріпився на нових робочих місцях і працює у звичному режимі, частка непрацюючих серед них у порівнянні із початком 2023 року зменшилась з половини до 40%", - розповіли соціологи.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%. Терміни проведення: 5-7 вересня 2023 р.