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Кулеба про вибори в США: Дратівливих заяв про Україну дедалі більшатиме. Байдена будуть критикувати

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що через виборчу кампанію в США варто чекати більше "дратівливих заяв" щодо України.

 Про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, і в Республіканській, і в Демократичній партіях є люди, які виступають проти підтримки України, проте вони перебувають у меншості.

"Втім, зрозуміло, що чим далі розгортатиметься виборча кампанія, тим більше ми чутимемо заяви, які нас дратуватимуть. Тому що це вибори, і ті, хто йдуть проти нинішньої влади, повинні критикувати нинішню владу. Такий закон", — сказав Кулеба.

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Він зазначив, що під час недавнього візиту до США не відчув, що виборча кампанія розпочалася.

"Україна розуміє, що коли опоненти адміністрації Байдена атакуватимуть адміністрацію у питанні України, то у них ключова тема буде нібито неефективність використання американських коштів та корупція в Україні", — заявив міністр.

Дипломат наголосив, що за півтора року від американських аудиторів не було претензій щодо використання допомоги США.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • Дарниця КИЇВ
    Пане Кулеба! Таких дратівливих заяв було би значно менше або не було взагалі, якби ви та ваші корєфани не дратували та не дурили посадовців США та народ цієї дуже поважної держави
  • Володимир Харченко 9c7a47d2
    Подякуйте самі собі, що будуть вас згадувати в негативному світлі. Бо у влади немає достатньо розуму, фаховості і українськості. Тобто, думають не про Україну і її захисників, а про свою владу і "бабло"
  • Bob Fayn
    Нікі Гейлі, єдина жінка у гонці за висування від республіканців, розкритикувала ДеСантіса за його слова про те, що війна в Україні є «територіальною суперечкою». Цей коментар викликав хвилю критики на адресу губернатора Флориди, який пізніше відмовився від своїх слів.Гейлі заявила, що не можна називати російську агресію «територіальною суперечкою» чи закликати до нейтралітету Сполучених Штатів у цьому питанні. Вона сказала про це на зустрічі з виборцями в Айові, яка також транслювалася в ефірі телеканалу CNN.«Перемога України - на користь нашої національної безпеки», - додала вона
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