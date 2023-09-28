Кулеба про вибори в США: Дратівливих заяв про Україну дедалі більшатиме. Байдена будуть критикувати

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що через виборчу кампанію в США варто чекати більше "дратівливих заяв" щодо України.

Про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, і в Республіканській, і в Демократичній партіях є люди, які виступають проти підтримки України, проте вони перебувають у меншості.

"Втім, зрозуміло, що чим далі розгортатиметься виборча кампанія, тим більше ми чутимемо заяви, які нас дратуватимуть. Тому що це вибори, і ті, хто йдуть проти нинішньої влади, повинні критикувати нинішню владу. Такий закон", — сказав Кулеба.

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Він зазначив, що під час недавнього візиту до США не відчув, що виборча кампанія розпочалася.

"Україна розуміє, що коли опоненти адміністрації Байдена атакуватимуть адміністрацію у питанні України, то у них ключова тема буде нібито неефективність використання американських коштів та корупція в Україні", — заявив міністр.

Дипломат наголосив, що за півтора року від американських аудиторів не було претензій щодо використання допомоги США.