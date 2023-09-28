Нацрада з питань телебачення пропрацьовує способи регулювання Телеграму

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України разом із профільними відомствами активно розглядає питання щодо регулювання популярного месенджера Telegram, який, за даними відомства, став платформою для поширення пропаганди та ворожнечі.

Про це голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк сказала під час публічного обговорення в Укрінформі щодо запобігання в медіа проявам мови ворожнечі й дискримінації за етнічною, національною та релігійною ознаками, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз вони вже не смішать нас своїм гугл перекладом з української мови. Вони навчилися спілкуватися гарною питомою лексикою. Їх дуже людям важко виділити серед насправді проукраїнських каналів. Це окрема тема, над якою ми б'ємося разом з Міністерством цифрової трансформації та іншими", - сказала Герасим’юк.

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За її словами, заблоковані і за проросійську діяльність медіа нині активно працюють на цій платформі. "Розцвіли буйним цвітом саме там, у Телеграмі. Телеграм – це справді дуже непроста тема, над якою ми у Національній раді щодня працюємо. Зараз настільки поширилося це явище, чим далі, тим важче буде із ним працювати. А ворог із ним працює дуже успішно", - сказала Герасим’юк.