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Нацрада з питань телебачення пропрацьовує способи регулювання Телеграму

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telegram,телеграм
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України разом із профільними відомствами активно розглядає питання щодо регулювання популярного месенджера Telegram, який, за даними відомства, став платформою для поширення пропаганди та ворожнечі.

Про це голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк сказала під час публічного обговорення в Укрінформі щодо запобігання в медіа проявам мови ворожнечі й дискримінації за етнічною, національною та релігійною ознаками, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз вони вже не смішать нас своїм гугл перекладом з української мови. Вони навчилися спілкуватися гарною питомою лексикою. Їх дуже людям важко виділити серед насправді проукраїнських каналів. Це окрема тема, над якою ми б'ємося разом з Міністерством цифрової трансформації та іншими", - сказала Герасим’юк.

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За її словами, заблоковані і за проросійську діяльність медіа нині активно працюють на цій платформі. "Розцвіли буйним цвітом саме там, у Телеграмі. Телеграм – це справді дуже непроста тема, над якою ми у Національній раді щодня працюємо. Зараз настільки поширилося це явище, чим далі, тим важче буде із ним працювати. А ворог із ним працює дуже успішно", - сказала Герасим’юк.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    скажи будь-ласка коли в національний Т2 теле-ефір повернуть опозиційні телеканали 5, Прямий, Еспресо чт вони також фсбшні ??? зебільний зетелелохотрон з показом одночасно по 13 з 32 каналів (спостереження десь середини липня 2023 року на Львівщині) вже трохи своєю брехнею і зепропагандою в стилі доктора гебельса вже підзадовбав !!!
  • Lesia Prieto
    Ви спочатку пропрацюйте питання заборони Московського патріархату в Україні - відверто ворожої пропаганди!
  • albano miner
    Герасим'юк - бєніна-зєліна дурепа-хвойда... ну от нема доброго слова для інфомародерів дермака
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