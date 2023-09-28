Пентагон має $5 млрд на зброю для України, але лише $1,6 млрд на її заміщення

Пентагон має 5 мільярдів доларів на постачання зброї в Україну до кінця року. Але на укладення контрактів для заміщення цієї зброї на складах США є лише 1,6 мільярди.

Про це заявив відповідальний за фінансову звітність Міністерства оборони США Майк Маккорд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Зброя, яку Пентагон передає Україні, зазвичай береться зі складів армії США, а кошти відомства спрямовуються на укладання контрактів з виробниками для її заміщення.

Як пояснив Маккорд, без затвердження додаткового фінансування в Конгресі США Пентагон матиме лише 1,6 мільярда доларів для укладання контрактів на заміщення.

"Хочеться постійно поповнювати запаси й надсилати промисловості сигнал про постійний попит на фінансування та контракти, щоб підтримувати темп. І нам уже довелось його сповільнити, бо ми бачимо реальну перспективу шатдауну", – пояснив він

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