Порошенко зустрівся із керівництвом парламенту Швеції: "Немає ніякої втоми від України"

Петро Порошенко, який перебуває з візитом у Швеції, обговорив із керівництвом Ріксдагу та депутатами усіх парламентських партій посилення підтримки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Візит почався із зустрічі зі спікером Ріксдагу Андреасом Норленом, шведського парламенту, потім було розширене коло всього керівництва парламенту, включаючи заступників спікера. Потім зустрічі продовжилися у форматі спільного засідання комітету закордонних справ і комітету по європейських справах, де були представлені всі вісім партій шведського парламенту. Це демонструє, що Україна має абсолютну підтримку у Швеції. Бо більше 92% шведів повністю і беззастережно підтримують Україну", – зазначив Порошенко.

Він нагадав, що Україна після 1939 року була першою країною, яка отримала з 2014 року зброю від Швеції.

"Сьогодні ми вже мали можливість бачити шведські броньовані машини CV90. І я тримаю кулаки за те, щоб найближчим часом першими в Україну надійшли і JAS 39 Gripen – знамениті шведські винищувачі, які допоможуть нашому контрнаступу, зупинять російське домінування в українському небі. Приємно було почути, що ми почали вже, як шведи кажуть, "ознайомлення", а ми кажемо – тренування пілотів наших Повітряних сил на цій позиції", – зазначив лідер "ЄС".

За словами Порошенка, на зустрічах також обговорили посилення санкцій проти Росії та фінансову підтримку України від шведських партнерів.

Під час зустрічі з Держсекретарем Міністра закордонних справ Швеції Діаною Янсе, яка займається питаннями міжнародної співпраці та зовнішньої торгівлі, Порошенко обговорив потреби України на цілі післявоєнної відбудови, гуманітарного розмінування та перебудови економіки за критеріями Євросоюзу.

"Хочу наголосити: немає ніякої втоми від України. Ми домовились скоординувати зусилля, бо вже 2 жовтня у Києві відбудеться засідання Комітету закордонних справ ЄС. І ми матимемо багато зустрічей з європейськими політиками для того, щоб до кінця року ми отримали позитивний результат у переговорах щодо початку вступу України в ЄС", – пояснив політик.

"Складається програма реформ, і я хочу наголосити, що "Європейська Солідарність" буде лідером, локомотивом, буде whatchdog для того, щоб у визначені терміни провести усі необхідні реформи, яких сьогодні потребує Україна для вступу в ЄС і для вступу в НАТО", – наголосив Порошенко.