Кулеба: У Польщі розкручується теза про начебто невдячність українців. Це відверта неправда, будуть негативні наслідки для безпеки Європи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "неправдивим наративом" заяви про те, що Україна нібито "невдячна" Польщі за допомогу.

Про це він повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю стратегічно загрозливим не нинішню проблему із зерном - її буде вирішено, - а те, що активно розкручується наратив про начебто невдячність українців. Це відверта неправда. Україна дуже щиро й глибоко вдячна польському народу та польському уряду, який підставив від початку російської агресії плече і відкрив обійми. Ми про це казали 100 разів і ще 100 разів скажемо. Але те, що в голови поляків закладають наратив про невдячність України та українців, насправді може мати надзвичайно негативні наслідки для безпеки", - сказав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нам ця "зернова війна" з Польщею не потрібна, і Варшаві також, - Кулеба

За словами міністра, йдеться не лише про наслідки для відносин між народами України та Польщі, а про негативні наслідки "для безпеки українців, поляків та Європи загалом".