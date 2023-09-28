ЄС може заборонити продаж деяких товарів подвійного призначення до третіх країн, щоб вони не потрапляли до Ірану та РФ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Як зазначається, про це задумалися після витоку документа, в якому український уряд вказав, що за попередні три місяці було здійснено 600 ударів по містах із використанням БПЛА, що містять західні технології.
П'ять європейських компаній названі виробниками виявлених компонентів, а митна інформація свідчить, що "майже весь імпорт до Ірану походить з Туреччини, Індії, Казахстану, Узбекистану, В'єтнаму і Коста-Ріки".
Неназваний речник Європейської комісії заявив, що докази того, що компоненти постачаються через ці країни, свідчать про те, що санкції ЄС створюють значний тиск, але держави-члени повинні посилити контроль за їх дотриманням.
"Потрібно пильно стежити за іноземними операторами, які реекспортують товари, що потрапили під санкції ЄС, без відома експортера з ЄС. Для цього ми звернулися за підтримкою до влади третіх країн, щоб переконатися, що товари, які експортуються з ЄС до цих країн, не потрапляють до Росії", - розповів речник.
Він додав, що ця ініціатива показала деякі "перші відчутні результати", і був складений "пріоритетний список санкційних товарів, що використовуються на полі бою", "до яких компанії повинні застосовувати особливу належну обачність, і які треті країни не повинні експортувати до Росії".
"У деяких випадках ці дипломатичні зусилля можуть виявитися недостатніми. Якщо ніщо інше не спрацює, то єдиним варіантом, що залишається, є припинення експорту до цих третіх країн конкретних товарів, які викликають у нас найбільше занепокоєння, використовуючи антиобхідний інструмент ЄС. Цей інструмент дозволить ЄС заборонити експорт цих товарів до країн, які використовуються для обходу наших санкцій, а також заборонити надання пов'язаних з ними послуг", - наголосив речник.