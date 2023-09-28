Росіяни били по Нікополю дронами-камікадзе

Окупанти били по Нікополю на Дніпропетровщині дронами-камікадзе. Пошкодили цивільні та інфраструктурні об’єкти.

Про це повідомляє голова Дніпропетровська ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог "привітав" Нікополь з Днем міста черговими ударами. Пообіді поцілив туди двома дронами-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджені інфраструктурний об'єкт, двоповерхова будівля та приватний будинок. Загиблих і постраждалих немає.

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