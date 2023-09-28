"Слуга народу" Корнієнко пояснив слова про тестування президентської форми правління: Цитата, що розійшлась, не моя. ВIДЕО

В мережі опублікувано відео з форуму "Диригенти змін", на якому віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповідає про тестування переходу від парламентсько-президентської держави. Сам Корнієнко пізніше дав пояснення.

Перший заступник спікера Ради Олександр Корнієнко прокоментував висловлювання щодо переходу від парламентсько-президентської до держави з більш сильним президентом, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен чує те, що хоче чути.

Пропоную розібратися із хвилею в інфопросторі щодо нібито моїх слів про "тестування переходу з парламентсько-президентської до президентської республіки" під час виступу на Форумі "Диригенти змін".

Про що я говорив у виступі і про що, відповідно, НЕ говорив.

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1) Про тестування зсуву нашої моделі держуправління в бік більш сильного президента, що пояснюється воєнним станом. Зауважте, про президентську державу/республіку жодного слова я не сказав, відтак цитата, що розійшлась на відомій картинці, не моя!

2) Наводив приклади Польщі та Литви (там, як відомо, сильні Парламенти), а не США, як вже мені теж приписують (хоча, і там Парламент сильний).

3) І, врешті-решт, говорив про виклик перед суспільством після війни щодо визначення потрібної політичної державної моделі з огляду на майбутні суспільні запити і виклики. Можливо, залишити діючу систему (так, про це я теж говорив) або ж обрати іншу (навіть чисту парламентську) — це буде вибір Парламенту або народу на референдумі.

Це все мої слова. Пропоную далі у дискусіях обговорювати саме їх. А також інші тези, що звучали на панелі про облаштування майбутньої держави.

Залишу нижче посилання на відео з панелі, а для спрощення також нижче текст відповіді на перше питання про державний устрій.

"Що я думаю щодо державного устрою, щодо практичних питань більше.

Я думаю, що ми останні 600 днів тестуємо зсув нашої парламентсько-президентської моделі в бік більше сильного президента. Тому що завжди була дискусія. В нас ця парламентсько-президентська модель по змінах 2005-2006 року, які вступили в силу в 2006 році. Вона з умовно сильним президентом. Він сильний, але, наприклад, порівнюючи нашу модель із Польщею та Литвою, він слабкіший. Президент не призначає Уряд у нас. Президент не призначає міністрів. Міністрів взагалі призначає коаліція напряму. Це досить така рідкісна форма. Тому фактично виходить міністри некеровані прем‘єром. Така дуже цікава історія. І керування всередині Уряду відбувається законними/підзаконними актами. Це досить великі виклики.

Тобто, це ось виклик, який нам треба буде подолати після війни. Домовитися всередині суспільства як ми далі хочемо і як ми далі будемо.

Є кілька варіантів:

- лишити як було (воно буде як і було);

- підсилити президента (це зміни в Конституції певні, вони робляться Парламентом або навіть референдумом);

- послабити президента (перейти повністю в парламентську демократію, як частина країн Євросоюзу).

Це все потрібно розуміти. Немає ідеальної моделі — є країни з сильним президентом, як Франція, є країни з відсутнім президентом або з номінальним президентом. І далі від того вже будувати нам систему.

Коли ми говоримо про взаємодію центрального та місцевого рівнів, сильний президент може через своїх призначених префектів, як у Франції, наприклад, або, як у нас керівники обласних адміністрацій, здійснювати нагляд за діями місцевого самоврядування. Тоді питання бруківки за кілька років відійде, тому що, якщо самоврядування місцеве буде діяти не в межах і спосіб визначених Конституцією і законами — воно буде отримувати весь час від цих представників, грубо кажучи, по голові.

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Чи стійка ця модель на майбутнє? (питання модератора).

Наразі не стійка. Тому що вона визначена станом війни і martial law, нашим воєнним законом. Ми його сильно доопрацьовували, але він примусова міра. Але, як тільки буде можливість безпеково, щоб вона не діяла, ми повернемося в попередню систему.

Але буде дуже багато питань. Тому що політичні системи не беруться нізвідки. Вони на момент готовності суспільства до них є такими або іншими. Це ж результат певного суспільного консенсусу.

По моїх відчуттях те, що я бачу по своїх знайомих, по політичному класу, по елітах, по бізнесменах — наше суспільство трошки кудись росте. Нам треба буде зрозуміти куди.

Якщо це дійсно до парламентської демократії, до посилення ролі Уряду, до зменшення ролі Парламенту, теж треба зрозуміти. Бо, коли ми говоримо про чисту парламентську демократію, то в чистій парламентській демократії класичній, то Прем‘єр це фігура, а не Спікер.

Повертаємося на початок до питання — чи є сильні країни з сильною армією, які є 100% парламентською демократією?", - написав Корнієнко.