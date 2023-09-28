Унаслідок обстрілу окупантами Херсону загинуло троє мирних мешканців

Російські окупанти ввечері 28 вересня обстріляли з артилерії Херсон. Загинуло троє мирних мешканців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"Близько 18:00 російські військові вкотре відкрили вогонь, ймовірно з артилерії по житловим кварталам Херсону. Попередньо, унаслідок масивного обстрілу загинуло троє людей. Дані щодо потерпілих уточнюються", - повідомили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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