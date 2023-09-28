Світовий банк застрахував від воєнних ризиків першого приватного інвестора в Україні
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, передає Цензор.НЕТ.
"Гарантія на здійснену інвестицію та залучене фінансування для будівництва та експлуатації складського комплексу та супутньої інфраструктури в промисловому парку. Страхування покриває воєнні ризики впродовж 10 років", - йдеться у повідомленні.
Агентство з гарантування інвестицій MIGA було створене у 1988 році. Воно є членом Групи Світового банку і працює для сприяння прямим іноземним інвестиціям у країни з економікою, що розвивається. Діяльність MIGA має зменшувати ризики обмежень на конвертацію та переказ валюти, порушення контрактів урядами, експропріацію, війни та громадянські заворушення. Одна із основних місій агентства пропонувати покращення кредитних умов приватним інвесторам і кредиторам.