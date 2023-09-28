Білорусь стверджує, що польський гелікоптер порушив державний кордон. Варшава відкидає звинувачення

Міноборони Білорусі стверджує, що польський гелікоптер двічі "заглибився" у її територію. Оперативне командування Війська Польського офіційно спростувало цю заяву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міноборони Білорусі та заяву Оперативного командування польських сил.

У заяві білоруської сторони скзано, що вдень білоруські засоби радіолокаційного виявлення Військово-повітряних сил і війська протиповітряної оборони зафіксували "наближення повітряного судна Польщі".

"Близько 15:20 повітряне судно перетнуло кордон Республіки Білорусь, заглибившись на дальність до півтора кілометра. О 16 годині 22 хвилини вертоліт повторно порушив державний кордон, заглибившись на 300 метрів", – йдеться в повідомленні.

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Міноборони Білорусі додало, що у зв’язку з "інцидентом" піднімало чергову авіацію, а в МЗС країни готується нота протесту до Польщі.

Оперативне командування польських збройних сил вказує, що інформація Білорусі про нібито перетин кордону польським вертольотом не відповідає дійсності, що підтверджують дані диспетчерських та радіолокаційних станцій.

"Будь-яка інформація, надана ЗМІ, щоразу ретельно аналізується та детально розслідується. Однак до інформації, яку надають ЗМІ білоруського режиму, завжди потрібно підходити з обережністю і виваженістю, оскільки вона неодноразово була елементом провокації і дезінформувала громадськість", – резюмувала польська сторона.

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