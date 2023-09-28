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Залужний обговорив із головкомом Об’єднаних сил НАТО в Європі Каволі посилення української ППО

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залужний,каволі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову із верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі Крістофером Каволі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"Змістовна телефонна розмова з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Детально ознайомив колегу із обстановкою на фронті та першочерговими потребами Збройних сил України. Питання посилення нашої протиповітряної оборони залишається пріоритетним", -  повідомив Залужний.

Також читайте: Вивчаючи війну в Україні, в НАТО роблять висновки щодо способів ведення бойових дій, - Каволі

Автор: Володимир Янченко

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