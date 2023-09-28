В Україні з початку повномасштабного вторгнення на вибухівці підірвалися 780 людей, з них 251 - загинули, - ДСНС

З початку широкомасштабного вторгнення на вибухівці підірвалися 780 людей, з яких 251 - загинули.

Про це повідомив під час брифінгу в Military Media Center заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Дідик, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Від вибухонебезпечних предметів постраждало 780 людей, з яких 251 людина загинула, а 529 — отримали поранення. Серед постраждалих 77 дітей, з яких 13 — загинули", - сказав він.

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Посадовець розповів, що з початку війни підрозділи ДСНС знешкодили понад 435 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля ДСНС спрямовані на розмінування деокупованих територій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури.

Загалом унаслідок агресії РФ вибухонебезпечними предметами забруднена територія України орієнтовною площею 174 тис. кв. км, що становить близько 30 відсотків від загальної площі держави.