Rheinmetall підтвердив створення спільного з Україною підприємства, яке займатиметься обслуговуванням та виготовленням військової техніки

Німецький збройовий концерн Rheinmetall підтвердив, що отримав від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром"). Воно базуватиметься у Києві та займатиметься обслуговуванням та виготовленням військової техніки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Rheinmetall, передає Цензор.НЕТ.

"Спільне підприємство базуватиметься в Києві та займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також збиранням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів", – зазначається в повідомленні.

Співпраця між Rheinmetall та "Українською оборонною промисловістю" спрямована на зміцнення оборонного сектору та національної безпеки України шляхом поступової розбудови спільного потенціалу в галузі оборонних технологій.

На першому етапі співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні й ремонті техніки, яку Україна отримала як від Німеччини, так і від інших партнерів. А в подальшому йтиметься про спільне виробництво окремих видів оборонної продукції в Україні.

"У перспективі співпраця між Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" може також передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема для подальшого експорту Україною", – додають у концерні.

Дозвіл від інших федиральних відомств очікується найближчим часом.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Німеччині дозволили створити спільне оборонне підприємство з українським концерном "Укроборонпром".