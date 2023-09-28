Rheinmetall підтвердив створення спільного з Україною підприємства, яке займатиметься обслуговуванням та виготовленням військової техніки
Про це йдеться у повідомленні на сайті Rheinmetall, передає Цензор.НЕТ.
"Спільне підприємство базуватиметься в Києві та займатиметься сервісом і технічним обслуговуванням, а також збиранням, виробництвом і розробкою військових транспортних засобів", – зазначається в повідомленні.
Співпраця між Rheinmetall та "Українською оборонною промисловістю" спрямована на зміцнення оборонного сектору та національної безпеки України шляхом поступової розбудови спільного потенціалу в галузі оборонних технологій.
На першому етапі співпраця буде зосереджена на технічному обслуговуванні й ремонті техніки, яку Україна отримала як від Німеччини, так і від інших партнерів. А в подальшому йтиметься про спільне виробництво окремих видів оборонної продукції в Україні.
"У перспективі співпраця між Rheinmetall та "Українська оборонна промисловість" може також передбачати спільну розробку військових систем командами українських та німецьких фахівців, зокрема для подальшого експорту Україною", – додають у концерні.
Дозвіл від інших федиральних відомств очікується найближчим часом.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Німеччині дозволили створити спільне оборонне підприємство з українським концерном "Укроборонпром".