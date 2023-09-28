Верещук закликає цивільних росіян якнайшвидше покинути Крим заради власної безпеки

Цивільним росіянам, які мешкають на території тимчасово окупованого Криму, слід якнайшвидше виїхати заради власної безпеки.

Допис із закликом віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук опублікувала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На що розраховують багато тисяч росіян, які останніми роками незаконно заїхали в наш Крим. Бо, зазвичай, все неприємне трапляється раптом. Коли впаде кримський міст (це питання часу, це очевидно), коли буде перерізано сухопутний коридор, коли почнуться наземні бої на півострові, що вони робитимуть?", – наголосила Верещук.

Вона зазначила, що швидко покинути півострів тисячам цивільних не вдасться, адже з перерізаними шляхами, коли навколо бої, здійснити це нереально.

"Тому звертаюсь до цивільних росіян, які незаконно перебувають на півострові. Перебування в українському Криму для вас є небезпечним. Їдьте. Не легковажте", – резюмувала Верещук.

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