Президенти парламентських асамблей НАТО, ПАРЄ та ОБСЄ заявили про повну підтримку України, - Стефанчук

Президенти всіх парламентських асамблей заявили про повну підтримку України під час робочого візиту голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до Ірландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Окрему роль ми відвели для зустрічей із керівниками парламентських асамблей. Із президентами ПАРЄ, НАТО, ОБСЄ ми багато обговорювали, оскільки на ці організації також покладено важливі завдання з координації парламентів за пріоритетними напрямами. Для нас дуже важливо, що всі президенти парламентських асамблей заявили про повну підтримку України", - зазначив Стефанчук.

Він вважає, що роль парламентів у житті суспільств на сьогодні - вкрай значна, а тому "їхня активність у межах їхньої держави може стати вирішальною для підтримки України, а значить - для здобуття нашої спільної перемоги". Зважаючи на це, він також провів зустріч зі спікером Кнесету, в рамках якої обговорювали питання про те, що цей орган "має спонукати і суспільство, і владу Ізраїлю до активнішої підтримки України".

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