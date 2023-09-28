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Президенти парламентських асамблей НАТО, ПАРЄ та ОБСЄ заявили про повну підтримку України, - Стефанчук

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стефанчук
Президенти всіх парламентських асамблей заявили про повну підтримку України під час робочого візиту голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до Ірландії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Окрему роль ми відвели для зустрічей із керівниками парламентських асамблей. Із президентами ПАРЄ, НАТО, ОБСЄ ми багато обговорювали, оскільки на ці організації також покладено важливі завдання з координації парламентів за пріоритетними напрямами. Для нас дуже важливо, що всі президенти парламентських асамблей заявили про повну підтримку України", - зазначив Стефанчук. 

Він вважає, що роль парламентів у житті суспільств на сьогодні - вкрай значна, а тому "їхня активність у межах їхньої держави може стати вирішальною для підтримки України, а значить - для здобуття нашої спільної перемоги". Зважаючи на це, він також провів зустріч зі спікером Кнесету, в рамках якої обговорювали питання про те, що цей орган "має спонукати і суспільство, і владу Ізраїлю до активнішої підтримки України".

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    У них ХВАТИЛО голосів за Україну, а в стефанчука, не хватає голосів у ВРУ, виперти з України агентів *****, як у рясах гундєєва з КДБ, так і у ВРУ опозажопників-зрадників!!!
    То,хто сидить у ВРУ !? Запроданці *****, чи народні депутати України, що ПРИСЯГАЛИ Україні, а не її ЗРАДЖУВАЛИ!
  • Вженепю Бонема
    Він мені нагадує попа
  • игорь пупкин f37273bc
    забыл сказать что это не ваша заслуга свинорылый!!!вы ******** для этого ничего не делаете,жаль только дорого вы нам стоите!!!
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