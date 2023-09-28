Блінкен пояснив, що означає "стійкий і справедливий мир" для України: "Територіальна цілісність, суверенітет і незалежність України"

Глава Держдепу Ентоні Блінкен пояснив, що мають на увазі США й інші цивілізовані країни, коли заявляють про необхідність досягти в Україні стійкого та справедливого миру, а також як це узгоджується з поглядами українців.

Про це держсекретар США розповів під час заходу в The Atlantic у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це передбачає дві речі. Справедливий – у тому сенсі, що він відображатиме ґрунтовні принципи, які лежать в основі Статуту ООН – територіальну цілісність, суверенітет, незалежність України", - сказав очільник Держдепу.

Стійкий мир, за його словами, означає, що після досягнення миру в Україні необхідно створити умови, які не дозволять агресії повторитися через рік, два або п’ять років. Водночас він підкреслив, що українці самі мають приймати фундаментальні рішення, яким вони хочуть бачити своє майбутнє.

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Ведучий запитав Блінкена, чи мають розбіжності США й Україна в цих підходах, адже українці наголошують, що майбутній мир має забезпечувати повернення 100% окупованих територій, чого важко буде досягти.

"Ми були і залишатимемося тісно об’єднаними. І те, про що президент (Байден – ред.) неодноразово говорив, що це – принципове рішення, які повинні приймати українці", - відповів Блінкен.

Він наголосив, що принцип "нічого про Україну без України" залишається орієнтиром для Сполучених Штатів. Глава Держдепу також додав, що зусилля в цьому питанні докладають не лише США, а й десятки інших країн.