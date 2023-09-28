Удари по Чорноморському флоту РФ доводять, що Україна утримує ініціативу, - головнокомандувач ЗС Великої Британії Радакін

Начальник Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакін, який перебуває з візитом в Києві, заявив, що удари по Чорноморському флоту РФ є прикладом того, як Україна утримує ініціативу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Ми обговорили нові зобов’язання щодо військової допомоги, які були взяті в Рамштайні минулого тижня, які допоможуть зміцнити та витримати стійкість України протягом зими та після неї. Нещодавні удари по Чорноморському флоту – ще один приклад того, як Україна утримує ініціативу. Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав. Цей візит разом із моїми візитами влітку зміцнили моє переконання, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з ними на кожному кроці", – сказав Радакін.

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