Технологічна революція, що відбувається під час бойових дій в Україні, змінює природу сучасної війни, - The Wall Street Journal

Як пише The Wall Street Journal, технологічна революція, викликана війною в Україні, ставить під питання доцільність деяких базових концепцій американської воєнної доктрини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

З появою в повітрі вздовж лінії фронту тисяч українських і російських безпілотників змінилася сама природа конфліктів. Нові інтегровані системи управління зробили наведення на ціль практично миттєвим.

Це ставить під сумнів здійсненність деяких базових концепцій американської воєнної доктрини. Загальновійськові маневри та атаки типу іракських у 2003 році тепер можуть виявитися неможливими в принципі, тому що безпілотники стали дуже ефективними. Один FPV-дрон (з видом від першої особи) коштує в рази дешевше одного 155-мм артилерійського снаряда, не кажучи вже про танки вартістю мільйони доларів.

Війна показала, що сучасна західна військова підготовка та обладнання формувалися десятиліттями антиповстанських операцій проти набагато слабших супротивників у таких країнах, як Ірак та Афганістан. Це призвело до того, що основна увага приділяється дорогим і складним системам озброєнь, які не зможуть довго протриматися в повномасштабному конфлікті з порівнянним противником.

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Коли мова йде про танки, то з'ясувалося, що танкові битви стали рідкістю, а значить, відносна складність танка вже не так важлива. За даними українських офіційних осіб, менше 5% танків, знищених з початку війни, були підбиті іншими танками, інші постраждали від мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників.

Ще один з уроків, що кількість - це якість саме по собі. Важливий загальний обсяг засобів.