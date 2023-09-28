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Технологічна революція, що відбувається під час бойових дій в Україні, змінює природу сучасної війни, - The Wall Street Journal

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дрон
Як пише The Wall Street Journal, технологічна революція, викликана війною в Україні, ставить під питання доцільність деяких базових концепцій американської воєнної доктрини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

З появою в повітрі вздовж лінії фронту тисяч українських і російських безпілотників змінилася сама природа конфліктів. Нові інтегровані системи управління зробили наведення на ціль практично миттєвим.

Це ставить під сумнів здійсненність деяких базових концепцій американської воєнної доктрини. Загальновійськові маневри та атаки типу іракських у 2003 році тепер можуть виявитися неможливими в принципі, тому що безпілотники стали дуже ефективними. Один FPV-дрон (з видом від першої особи) коштує в рази дешевше одного 155-мм артилерійського снаряда, не кажучи вже про танки вартістю мільйони доларів.

Війна показала, що сучасна західна військова підготовка та обладнання формувалися десятиліттями антиповстанських операцій проти набагато слабших супротивників у таких країнах, як Ірак та Афганістан. Це призвело до того, що основна увага приділяється дорогим і складним системам озброєнь, які не зможуть довго протриматися в повномасштабному конфлікті з порівнянним противником.

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Коли мова йде про танки, то з'ясувалося, що танкові битви стали рідкістю, а значить, відносна складність танка вже не так важлива. За даними українських офіційних осіб, менше 5% танків, знищених з початку війни, були підбиті іншими танками, інші постраждали від мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників.

Ще один з уроків, що кількість - це якість саме по собі. Важливий загальний обсяг засобів.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Nik Home 379c842c
    шо за довбень заголовки пише? коли вже Бутусов порозганяє цих прищавих?

    "Технологічна революція, що відбувається під час конфлікту в Україні,..."

    напиши ще "громадянська війна в Украіні з ДНРи ЛНРи"
    пипецьпля
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Ну вот, SwitchBlade попробовали, и как я понял, не прижились. Потому что глушатся наравне с мавиками, которые на порядки дешевле, а заряд могут нести не меньший. Опять таки, пусть меня поправят, но у SwitchBlade было преимущество в радиусе действия. Но он в условиях плотного фронта и активной РЭБ не пригодился.

    И всё, видимо, по той же причине, что озвучена для танков - SwitchBlade был заточен под задачи другой войны: долго искать мелкие скопления партизан/боевиков с калашами и РПГ, а не воевать против фронта, насыщенного оружием второй половины ХХ века.
  • Nik Home 379c842c
    У статті The Wall Street Journal від 20 липня 2022 року про війну в Україні сказано так:
    The war in Ukraine is reshaping the nature of warfare, raising questions about the viability of some basic tenets of American military doctrine.
    Дослівний переклад цього речення:
    Війна в Україні переформовує природу війни, піднімаючи питання про життєздатність деяких базових принципів американської військової доктрини.
    Отже, в The Wall Street Journal кажуть, що війна в Україні викликає революційні зміни в природі війни, які підривають основи американської військової доктрини.
    Ось ще один варіант перекладу:
    Війна в Україні ставить під сумнів доцільність деяких базових принципів американської військової доктрини, оскільки вона змінює характер війни.
    Цей варіант перекладу більш близький до українського речення, оскільки в ньому використовується слово "сумнів", а не "життєвоздатність".
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