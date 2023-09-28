Новини

Українські пілоти почали проходити мовні курси у рамках опанування F-16, - Пентагон

3 41349
f-16,бельгія
Українські пілоти у Сполучених Штатах почали навчання на курсах англійської, необхідних для опанування винищувачів четвертого покоління F-16.

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінг на прес-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ. 

За словами представника Пентагону, курси англійської мови проходять у штаті Техас. Кількість пілотів, які почали підготовку, не розголошується.

"Тривалість курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків", - зазначила Сінг.

Вона додала, що після закінчення мовних курсів українські пілоти розпочнуть спеціалізовані навчання на F-16 в штаті Аризона.

Дивіться: Усі пілоти бригад тактичної авіації освоюють F-16 на авіасимуляторах, - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Oleg K 0ff374ed
    минимальные знания нужны, что бы в чистом поле с трехлинейкой на перевес "уряя-я" орать. А что бы максимально использовать сложнейшую авиасистему нужно профессиональное владение языком.
  • Dmitry Klaus
    Думаю, що цим вони якраз і займалися з початку 2022 року. Зараз хто пройшов одягання протигаза на швидкість з одночасним фарбуванням бордюрів, то перейшли вчити хто там зе кепітал оф грейт британ
  • Яр Холодний
    Тобі відомо що таке "аварійне звукове сповіщення? Там ціла програма закладена в системи літака При виході з ладу якогось агрегата чи будь-якій"нештатній" ситуації вона "материнським голосом" про це повідомляє І це буде говорить не "мама Марічка" а "момми Джейн" У польоті все йде на секунди (а то й швидше) І льотчик повинен реагувать на рівні підсвідомості - а не листать гарячково англо-український розмовник щоб зрозуміть що він тільки що почув!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини