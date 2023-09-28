Українські пілоти почали проходити мовні курси у рамках опанування F-16, - Пентагон
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Українські пілоти у Сполучених Штатах почали навчання на курсах англійської, необхідних для опанування винищувачів четвертого покоління F-16.
Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінг на прес-конференції, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами представника Пентагону, курси англійської мови проходять у штаті Техас. Кількість пілотів, які почали підготовку, не розголошується.
"Тривалість курсів залежатиме від кваліфікації та рівня знань українських льотчиків", - зазначила Сінг.
Вона додала, що після закінчення мовних курсів українські пілоти розпочнуть спеціалізовані навчання на F-16 в штаті Аризона.