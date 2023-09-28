Хороші новини, про які говорив Тарнавський, поки що рано оголошувати. Ми працюємо, - Сили оборони Таврійського напрямку
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
27 вересня Тарнавський написав: "Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян".
Журналіст запитав Штупуна, чи можуть вже у ЗСУ озвучити, про що йде мова.
"Ні, наразі не будемо озвучувати, ще зарано. Але ми працюємо", – відповів він.
Штупун розповів, що в районі Авдіївки росіяни сьогодні тричі безуспішно намагались відновити втрачене положення.
В районі Мар’їнки протягом минулої доби у росіян було 13 безуспішних атак, а сьогодні в окупантів було ще шість спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій.
"Окупанти, як зазвичай, зазнали втрат та відійшли", – повідомив Штупун.
Він додав, що на Мелітопольському напрямку продовжується наступальна операція Сил оборони. Українські захисники завдають росіянам втрат і закріплюються на займаних рубежах.
За дві останні доби загалом на Таврійському напрямку росіяни втратили 11 складів боєприпасів, 316 осіб та 90 одиниць військової техніки, додав речник ЗСУ.