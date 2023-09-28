Після ініціативи заборонити УПЦ МП антивакцинальні настрої в Україні знизилися, - Кузін

Після законодавчої ініціативи щодо припинення діяльності в Україні УПЦ МП антивакцинальні настрої знизилися.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров`я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Коли ми проводили кампанії з вакцинації і раунди імунізації ще у доковідні часи, ми звернули увагу, що осередки Московського патріархату є майже всі антивакцинально налаштовані. Окрім цього, вони несуть це в інші маси, тобто агресивно налаштовані. У нас зараз відбувається вакцинальна кампанія проти кору і після заборони (мається на увазі урядовий законопроєкт №8371, який перебуває на розгляді у ВР - ред.) церкви Московського патріархату ми бачимо, що цей інформаційний вплив суттєво зараз знижений. Люди слухають, цікавляться (вакцинацією - ред.), беруть роздаткові матеріали, починають вивчати", - сказав Кузін.

Утім, як зауважив заступник міністра, вочевидь існує певна група людей, які зацікавлені у поширенні міфів про вакцинацію. За його словами, всі вони базуються або на неперевірених даних, або на результатах наукових досліджень, які вільно трактуються.

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Серед інших груп населення, які уникають вакцинації, Кузін назвав, зокрема, ромів, котрі за його словами, історично мають найменшу прихильність до вакцинації. А також окремі релігійні осередки, з якими, за словами заступника міністра, будуть працювати, у тому числі через Всеукраїнську Раду церков.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо діяльності в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП.

Законопроєкт спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захист національних інтересів.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити цей документ у першому читанні.

Раніше народні депутати зареєстрували у парламенті подібний законопроєкт – №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій".

Гуманітарний комітет також рекомендував Верховній Раді ухвалити цей документ у першому читанні.