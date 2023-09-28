Після ініціативи заборонити УПЦ МП антивакцинальні настрої в Україні знизилися, - Кузін
Про це сказав заступник міністра охорони здоров`я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Коли ми проводили кампанії з вакцинації і раунди імунізації ще у доковідні часи, ми звернули увагу, що осередки Московського патріархату є майже всі антивакцинально налаштовані. Окрім цього, вони несуть це в інші маси, тобто агресивно налаштовані. У нас зараз відбувається вакцинальна кампанія проти кору і після заборони (мається на увазі урядовий законопроєкт №8371, який перебуває на розгляді у ВР - ред.) церкви Московського патріархату ми бачимо, що цей інформаційний вплив суттєво зараз знижений. Люди слухають, цікавляться (вакцинацією - ред.), беруть роздаткові матеріали, починають вивчати", - сказав Кузін.
Утім, як зауважив заступник міністра, вочевидь існує певна група людей, які зацікавлені у поширенні міфів про вакцинацію. За його словами, всі вони базуються або на неперевірених даних, або на результатах наукових досліджень, які вільно трактуються.
Серед інших груп населення, які уникають вакцинації, Кузін назвав, зокрема, ромів, котрі за його словами, історично мають найменшу прихильність до вакцинації. А також окремі релігійні осередки, з якими, за словами заступника міністра, будуть працювати, у тому числі через Всеукраїнську Раду церков.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у січні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №8371 щодо діяльності в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП.
Законопроєкт спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захист національних інтересів.
Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити цей документ у першому читанні.
Раніше народні депутати зареєстрували у парламенті подібний законопроєкт – №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій".
Гуманітарний комітет також рекомендував Верховній Раді ухвалити цей документ у першому читанні.