ОП про початок дискусії щодо розширення ЄС: Є небезпека, що через реформування інституцій приєднання нових країн може бути знову відкладено

Україна вітає початок дискусії про розширення Євросоюзу з 27 до 36 країн-членів і готова взяти участь в обговоренні, водночас має побоювання, що через процес реформування ЄС приєднання нових членів може бути знову відкладене.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України на Другому форумі для країн кандидатів ЄС, організованому Центром "Нова Європа", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам подобається цей процес (обговорення розширення Євросоюзу з 27 до 36 країн-членів - ред.), більше того, ми провокували обговорення в Єврокомісії, як змінити процес ухвалення рішень... Ми готові стати частиною цієї дискусії", - сказав Жовква.

За його словами, Україна як країна-кандидат у члени ЄС, близька до ухвалення рішення про початок перемовин про вступ, потерпає від вкрай складного процесу ухвалення рішень всередині Євросоюзу і зацікавлена в його трансформації.

Жовква також висловив переконання, що Єврокомісія і країни-члени ЄС усвідомлюють, що Україна стане частиною європейської родини "радше раніше, ніж пізніше".

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За його словами, він не хоче спекулювати на темі термінів і того, скільки часу забере процес вступних перемовин, оскільки вони відбуватимуться в абсолютно інших геополітичних умовах, порівняно з попередніми часами, а Україна матиме "абсолютно новий досвід і абсолютно новий шлях" до ЄС навіть порівняно з нашими найближчими друзями та сусідами або країнами, які недавно стали членами ЄС.

Він зазначив, що Україна спостерігатиме за процесом внутрішніх трансформацій в ЄС, але важливо, щоб ці можливі перетворення не вплинули на шлях та темп вступу до Євросоюзу.

"Нас непокоїть можлива пастка, в яку може потрапити Україна, - якщо в ЄС розпочнеться процес реформування інституцій, є небезпека, що процес приєднання нових країн, включно з Україною, може бути знову відкладений", - зауважив Жовква.