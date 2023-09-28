Припинення військової допомоги Україні мало б руйнівні наслідки – кандидат на посаду заступника міністра оборони США Шолле

Кандидат на посаду заступника міністра оборони з питань політики Дерек Шолле під час слухань у Сенаті заявив, що припинення американської допомоги мало б руйнівні наслідки і для України, і для альянсу з близько 50 країн, що її підтримує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Результат припинення надання значної підтримки Україні з боку США був би руйнівним. Він був би руйнівним, перш за все, для України, яка добре використовує допомогу, яку ми їм надаємо, а також для цього дуже вражаючого альянсу, який був сформований протягом останніх двадцятьох місяців. Близько 50 країн певним чином сприяють зусиллям України, це – не лише країни НАТО з Європи, але і країни по всьому світу, які надають певну військову допомогу", – сказав Шолле, відповідаючи на запитання голови сенатського Комітету зі збройних сил США сенатора-демократа Джека Ріда про те, що б сталося, якби США почали скорочувати допомогу Україні та союзникам по НАТО.

"Ми показуємо приклад. Ми робимо найбільше завдяки потужній підтримці Конгресу. І тому я вважаю абсолютно життєво важливим, щоб ми продовжували нашу потужну допомогу Україні", – додав чиновник.

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Шолле, який нині є радником Державного департаменту США, де він працює в ранзі заступника міністра старшим політичним радником держсекретаря з широкого кола питань і виконує спеціальні дипломатичні доручення, є номінований президентом Джо Байденом на посаду заступника міністра оборони. Перед затвердженням, Шолле має пройти схвалення в Сенаті.