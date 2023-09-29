Угорщина стала першою країною ЄС, чий посол вручив вірчі грамоти Лукашенку

Угорщина стала першою країною Європейського Союзу, чий посол вручив вірчі грамоти Олександру Лукашенку після невизнаних президентських виборів 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Посол Угорщини Зіта Ілона Бенчик вручила вірчі грамоти самопроголошеному президенту Білорусі.

Вітаючи Бенчик, Лукашенко заявив, що Угорщина є "давнім та надійним другом Білорусі, відносини з яким, пройшовши випробування часом, вибудовуються на прагматичній та взаємоповажній основі".

Крім угорської дипломатки, вірчі грамоти Лукашенку вручили посли Казахстану, Єгипту, Зімбабве, Екваторіальної Гвінеї, Анголи, Уганди, Камбоджі, Філіппін, Йорданії та Колумбії.

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