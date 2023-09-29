На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости для посилення контррозвідувального режиму, - ОВА
Про це повідомили у Львівській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Встановлення блокпостів в регіоні спрямоване на посилення контррозвідувального режиму. Це робиться для підвищення безпеки мешканців регіону напередодні опалювального сезону та на фоні регулярних обстрілів ракетами і дронами", - зазначила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.
Також на окремих ділянках автошляхів області, зокрема на кільцевій Львова, під час сигналу "Повітряна тривога" в період комендантської години за окремою командою ПВК Захід буде здійснюватись обмежений рух вантажного, великогабаритного транспорту, мотоциклів, скутерів – всього транспорту, який видає високий рівень шуму.
"Робимо це для того, щоб наші оборонці неба могли ефективно виявляти "шахеди". Просимо з розумінням поставитись до обмежень. Вони будуть короткотривалими та на окремих ділянках доріг", - зазначили в ЛОВА.