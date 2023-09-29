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На Львівщині розгорнуть додаткові блокпости для посилення контррозвідувального режиму, - ОВА

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блокпост,оос
НА засіданні Ради оборони Львівської області прийнято рішення про розгортання додаткових блокпостів.

Про це повідомили у Львівській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлення блокпостів в регіоні спрямоване на посилення контррозвідувального режиму. Це робиться для підвищення безпеки мешканців регіону напередодні опалювального сезону та на фоні регулярних обстрілів ракетами і дронами", - зазначила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

Також на окремих ділянках автошляхів області, зокрема на кільцевій Львова, під час сигналу "Повітряна тривога" в період комендантської години за окремою командою ПВК Захід буде здійснюватись обмежений рух вантажного, великогабаритного транспорту, мотоциклів, скутерів – всього транспорту, який видає високий рівень шуму.

"Робимо це для того, щоб наші оборонці неба могли ефективно виявляти "шахеди". Просимо з розумінням поставитись до обмежень. Вони будуть короткотривалими та на окремих ділянках доріг", - зазначили в ЛОВА.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Sergiy Vitalyovich
    В Україні чимало офіцерських династій у яких "совкові" кабінетні генерали прилаштували в армію своїх діточок, які не надто напружуючись отримували пільги, звання та мали можливість трохи підзаробити продаючи військове майно. І якщо хтось думає, що ці кабінетні вояки та їх діти прийшли в армію захищати країну і воюють - він помиляється. Кабінетні генерали вже звільнилися бо згадали, що вік вже не той, або раптово погіршився стан здоров'я, а їх діточки в перші дні війни терміново переведені на захід охороняти кордони з Польщею і саме для подібних "героїв", яких потрібно прилаштувати і створені ці блокпости. А воюють нехай контрактники, добровольці, призовники та мобілізовані цивільні поки блатні офіцерчики тусуються в глибокому тилу перекладаючи папірці чи бухаючи на блокпостах.
  • Олег Розгонов
    Читаю коментарі і розумію, що все не так, як треба йде. Люди не вірять, що це для посилення контррозвідувального режиму.
  • Dmitry Klaus
    в період комендантської години за окремою командою ПВК Захід буде здійснюватись обмежений рух вантажного, великогабаритного транспорту, мотоциклів, скутерів - всього транспорту, який видає високий рівень шуму.
    ===========
    Угу. Коли донині періодично вночі чуєш як якісь довбодятли без глушників на повній швидкості роз'їжджають
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