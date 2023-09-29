Франція продовжуватиме передавати Україні зброю та навчати військових, - Лекорню

Франція зосередить увагу на трьох напрямах допомоги Україні: передачі зброї та військової техніки, тренуванні українських військовослужбовців та спільному оборонному виробництві.

Про це заявив міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню під час візиту до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО України.

"Перше - це передача зброї. Ми продовжуватимемо передавати зброю Україні. Друга частина нашої підтримки - це навчання солдатів. Ми виконали наші цілі до кінця року. Більше семи тисяч українських солдатів були навчені у Франції (на французькій території або в Польщі). Це було або якесь загальне навчання, або спеціалізоване. Я хотів би повідомити, що навчання продовжуватимуться в тому ж самому обсязі. Третє питання більш стратегічне і стосується нашої здатності щось спільно виробляти для потреб України. Зараз ми підходимо до такого незвичайного етапу у відносинах між нашими двома країнами, де ми разом дивимося, що ми можемо спільно виробляти чи спільно купувати", - зауважив Лекорню.

В рамках візиту міністра до України відбулося підписання Меморандуму про наміри щодо співпраці між Державним підприємством Міноборони України "Агенція оборонних закупівель" та Генеральною дирекцією з озброєння (DGA) (Франція).

"Документ передбачає безстроковість співробітництва та створює нормативно-правову базу для укладання контрактів. Це також сприятиме поглибленню військово-технічної співпраці, у тому числі, у сфері розвитку спільних високотехнологічних проєктів в інтересах забезпечення оборони обох країн", - зазначили у Міноборони.

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