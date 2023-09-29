Франція продовжуватиме передавати Україні зброю та навчати військових, - Лекорню
Про це заявив міністр збройних сил Французької Республіки Себастьєн Лекорню під час візиту до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО України.
"Перше - це передача зброї. Ми продовжуватимемо передавати зброю Україні. Друга частина нашої підтримки - це навчання солдатів. Ми виконали наші цілі до кінця року. Більше семи тисяч українських солдатів були навчені у Франції (на французькій території або в Польщі). Це було або якесь загальне навчання, або спеціалізоване. Я хотів би повідомити, що навчання продовжуватимуться в тому ж самому обсязі. Третє питання більш стратегічне і стосується нашої здатності щось спільно виробляти для потреб України. Зараз ми підходимо до такого незвичайного етапу у відносинах між нашими двома країнами, де ми разом дивимося, що ми можемо спільно виробляти чи спільно купувати", - зауважив Лекорню.
В рамках візиту міністра до України відбулося підписання Меморандуму про наміри щодо співпраці між Державним підприємством Міноборони України "Агенція оборонних закупівель" та Генеральною дирекцією з озброєння (DGA) (Франція).
"Документ передбачає безстроковість співробітництва та створює нормативно-правову базу для укладання контрактів. Це також сприятиме поглибленню військово-технічної співпраці, у тому числі, у сфері розвитку спільних високотехнологічних проєктів в інтересах забезпечення оборони обох країн", - зазначили у Міноборони.