Американська зброя, надана Україні, не потрапляє у чужі руки, - Держдеп США

Зброя, яку Україна отримує від США, використовується належним чином, жодних випадків потрапляння її в чужі руки не виявлено.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Досі ми не бачимо жодного випадку перенаправлення наданої Україні зброї", - заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні важливі механізми підзвітності щодо постачання в Україну американської зброї та військової допомоги.

"Ми запровадили суворі механізми контролю, це також стосується гуманітарної та економічної допомоги, яку ми надаємо", - наголосив Міллер.

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