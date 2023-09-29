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Шатдаун у США негативно вплине на навчання українських пілотів на F-16, - Пентагон

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Ймовірний шатдаун – тимчасове призупинення роботи федеральних органів влади США – негативно вплине на програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це заявила представник Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську  правду.

За словами представниці Пентагону, "шатдаун – це найгірший сценарій, який може настати для Міністерства" в плані навчання українців на винищувачах.

Тоді як військовий персонал у США продовжує виконувати свої обов’язки навіть в умовах шатдауну, цивільні працівники здебільшого змушені йти у неоплачувану відпустку.

"Тобто цивільний персонал, залучений до навчання українських льотчиків – зараз мається на увазі навчання англійської. У цьому розумінні вплив (шатдауну на навчання на F-16. – Ред.) цілком можливий", – додала Сінгх.

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Вона додала, що в Пентагоні сподіваються на двопартійне і двопалатне рішення Конгресу для уникнення шатдауну.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • fresh guacamole
    Брехня.
    "Шатдаун" не чіпає важливих речей. Н-І-К-О-Л-И.
    При шатдауні зачиняють національні парки, в т.ч. вашингтонськи музеї - щоб народу відчутніше було. Ну і тому подібні піар-заходи.
    Затримають зарплатню державним контракторам і деяким некритичним працівникам - але ВСІ ЗНАЮТЬ що все затримане буде виплачене до копійки через пару місяців.

    Коротше, це шоу для гуппі, я таких бачив уже штук зі п'ять, найдовший за часів обами.
  • Андрій Саган
    Розумова відсталість скоріше у тих хто використовує термін значення якого не розуміє,почитай,що таке розумова відсталість, по друге то що в твоєму розумінні не є прийнятним і ти відразу ж біжиш когось ображати говорить скоріше за все про твою розумову відсталість і невихованість, при тому що люди котрих ти ображаєш в рази мають більше інтелекту ніж ти,тому що щоб осилити таку професію потрібні чималі мізки, і вони твою сраку зараз бережуть і треба мати хоча б каплю поваги до людей, а не кукарікати тут про розумово відсталих тільки на тій основі,що хтось може англійської не знати. Англійська мова це тільки одна із мов, її особливість що вона по суті являється міжнародною,але знання її чи незнання людину розумово-відсталою не робить, таке можуть говорити тільки відверті дебіл
  • Мойша Одесский d98e9833
    Ніколи такого не було, і ось знову.
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