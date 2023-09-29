Шатдаун у США негативно вплине на навчання українських пілотів на F-16, - Пентагон

Ймовірний шатдаун – тимчасове призупинення роботи федеральних органів влади США – негативно вплине на програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це заявила представник Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За словами представниці Пентагону, "шатдаун – це найгірший сценарій, який може настати для Міністерства" в плані навчання українців на винищувачах.

Тоді як військовий персонал у США продовжує виконувати свої обов’язки навіть в умовах шатдауну, цивільні працівники здебільшого змушені йти у неоплачувану відпустку.

"Тобто цивільний персонал, залучений до навчання українських льотчиків – зараз мається на увазі навчання англійської. У цьому розумінні вплив (шатдауну на навчання на F-16. – Ред.) цілком можливий", – додала Сінгх.

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Вона додала, що в Пентагоні сподіваються на двопартійне і двопалатне рішення Конгресу для уникнення шатдауну.