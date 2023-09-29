У Латвії відкрито вже 40 справ, пов’язаних з війною РФ проти України

Після 24 лютого 2022 року Служба держбезпеки Латвії відкрила 40 кримінальних проваджень стосовно підтримки агресивної зовнішньої політики Росії.

Про це повідомляє Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

Ще чотири кримінальні справи VDD перейняла від поліції. У 20 із 44 випадків виявлено ознаки відразу двох кримінальних злочинів.

Зокрема, що за фактами розпалювання національної та етнічної ненависті чи ворожнечі відкрито дев'ять кримінальних проваджень. В одному з цих випадків VDD виявила ще й ознаки порушення режиму санкцій Європейського Союзу.

Вісім страв відкрито за фактами публічного прославлення та виправдання геноциду, злочинів проти людяності, проти миру та воєнних злочинів. Одне провадження розпочато у зв'язку зі збиранням коштів та іншого майна з метою передачі російським військовим, які беруть участь у бойових діях на території України.

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Стосовно надання допомоги іноземній державі в діях проти Латвії порушено дві кримінальні справи, в одній із яких під час розслідування слідче управління змінило кваліфікацію злочину на серйознішу — керівництво злочинною організацією та участь у злочинах, учинених такою організацією.

Одна справа відкрита за фактом незаконної участі у війні проти України на боці Росії.

У 28 із цих 44 кримінальних проваджень VDD отримала докази протиправної діяльності та передала матеріали до прокуратури з метою притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

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Крім того, розпочато три кримінальні справи за підозрою у шпигунстві. Так, триває розслідування стосовно заарештованого 15 серпня за підозрою у шпигунстві ймовірного прихильника протиправної групи "Антифашисти Прибалтики".