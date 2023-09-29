У Латвії відкрито вже 40 справ, пов’язаних з війною РФ проти України
Про це повідомляє Delfi, інформує Цензор.НЕТ.
Ще чотири кримінальні справи VDD перейняла від поліції. У 20 із 44 випадків виявлено ознаки відразу двох кримінальних злочинів.
Зокрема, що за фактами розпалювання національної та етнічної ненависті чи ворожнечі відкрито дев'ять кримінальних проваджень. В одному з цих випадків VDD виявила ще й ознаки порушення режиму санкцій Європейського Союзу.
Вісім страв відкрито за фактами публічного прославлення та виправдання геноциду, злочинів проти людяності, проти миру та воєнних злочинів. Одне провадження розпочато у зв'язку зі збиранням коштів та іншого майна з метою передачі російським військовим, які беруть участь у бойових діях на території України.
Стосовно надання допомоги іноземній державі в діях проти Латвії порушено дві кримінальні справи, в одній із яких під час розслідування слідче управління змінило кваліфікацію злочину на серйознішу — керівництво злочинною організацією та участь у злочинах, учинених такою організацією.
Одна справа відкрита за фактом незаконної участі у війні проти України на боці Росії.
У 28 із цих 44 кримінальних проваджень VDD отримала докази протиправної діяльності та передала матеріали до прокуратури з метою притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.
Крім того, розпочато три кримінальні справи за підозрою у шпигунстві. Так, триває розслідування стосовно заарештованого 15 серпня за підозрою у шпигунстві ймовірного прихильника протиправної групи "Антифашисти Прибалтики".