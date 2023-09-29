Росіяни знизили темпи наступу на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, – ISW

Українські війська змусили загарбників знизити темпи наступальних операцій на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Українські та російські джерела повідомляють про зменшення російських атак на Куп’янському та Лиманському напрямках. Як вважають аналітики, українські операції відвели російські війська від лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та значно погіршили наступальні зусилля Росії.

Раніше в ISW зазначали, що росіяни наступом у Луганській області намагаються відтягнути українські сили. Проте зараз Генштаб ЗСУ та Нацгвардія України підтверджує, що наміри окупантів провалилися.

"Російська авіація стала дедалі активнішою на цій лінії, оскільки наземні атаки, очевидно, зменшилися", - йдеться у звіті.

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