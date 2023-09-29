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Міноборони РФ заявило про знищення 11 безпілотників

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український,безпілотник
Протягом ночі над територією Російської Федерації було нібито знищено 11 безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

"ПВО вночі знищила 11 українських БПЛА, з них один над територією Калузької області та 10 - над Курською", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ,  вранці 29 вересня з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію у Курській області, в результаті чого знеструмлено населені пункти.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Павел Орехов c16ceb45
  • Яр Холодний
    В Росії все частіше кацапи задають один одному питання: "***** мы связались с этими хахлами? Чего не хватало?"
  • Dmitry Klaus
    Київ за три дні, ****і. На другий рік героїчні новини про знищення українських безпілотників по кацапляндії
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