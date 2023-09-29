Міноборони РФ заявило про знищення 11 безпілотників

Протягом ночі над територією Російської Федерації було нібито знищено 11 безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

"ПВО вночі знищила 11 українських БПЛА, з них один над територією Калузької області та 10 - над Курською", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 29 вересня з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію у Курській області, в результаті чого знеструмлено населені пункти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали інтенсивніше використовувати ударні дрони, проте вночі була не рекордна кількість "шахедів", - Ігнат