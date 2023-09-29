У Конгресі США зберігається двопартійна підтримка України, - Блінкен

У Конгресі США зберігається рішуча підтримка України серед більшості законодавців з обох партій. Підтримка України зберігається і серед американської громадськості

Про це під час дискусії в рамках 15-го фестивалю, організованого виданням The Atlantic, заявив державний секретар Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Якщо ви подивитеся на опитування - що не є тим, що рухає подіями, а проте - деякі з опитувань, які я нещодавно бачив, свідчать про те, що є сильна і стійка підтримка нашої допомоги Україні. Щодо Конгресу, так, є деякі гучні голоси, які дотримуються іншої тактики, але якщо ви подивитеся на більшість в обох партіях, то підтримка є, і вона зберігається", – сказав Блінкен.

Серед впливових законодавців, які висловлюють свою підтримку України, Блінкен зокрема згадав лідера республіканців в Сенаті Мітча Макконнелла та голову комітету із закордонних справ Палати представників Майка Макколла.

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