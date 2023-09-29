Блінкен про контрнаступ: "Відбувається важко, але українці вже досягли реальних успіхів"

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував український контрнаступ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Українці повернули понад 50% територій, які Росія захопила з лютого 2022 року. Зараз вони ведуть контрнаступ на півдні та сході. Він проходить важко, і на це є вагома причина – у росіян було багато місяців, щоб розбудувати оборону, але українці досягають реальних успіхів", – наголосив Блінкен.

Він зауважив, що фундаментальна відмінність між військовими України й Росії полягає у їхніх цілях у війні.

"Українці борються за свою власну землю, свою власну свободу, своє власне майбутнє, а росіяни – ні. І я думаю, що, зрештою, саме це змінить баланс", – сказав Блінкен.

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Він додав, що саме українці визначатимуть, як закінчиться війна і ці рішення українці будуть ухвалювати на основі демократичних принципів.

Щодо можливості дипломатичного вирішення війни, Блінкен зауважив, що США керувались і керуватимуться принципом – нічого про Україну без України. Він додав, що всі, і у першу чергу українці, хочуть справедливого та тривалого миру, який має відображати "базові принципи, які лежать в основі статуту ООН": територіальна цілісність, суверенітет, незалежність України.

"Тривалий мир у тому сенсі, що треба бути впевненими: якщо буде досягнуто миру, то не залишиться умов, які б дозволили цій агресії повторитися через рік, через два роки, через п’ять років", – наголосив Блінкен.

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